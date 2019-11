Dans un long entretien accordé à France Football, Thiago Silva s’est notamment exprimé sur sa vie parisienne et ses goûts en matière de nourriture. Le défenseur brésilien a raconté qu’Hatem Ben Arfa lui avait fait un joli cadeau pour son anniversaire...

« J’aime la bonne cuisine. Mais je n’aime pas trop prendre des risques. Quand j’apprécie une table, j’y retourne. Ça énerve ma femme, qui veut toujours découvrir un nouveau restaurant. Mais je fais des efforts... Un jour, j’ai reçu un joli cadeau de la part de Ben Arfa. Pour mon anniversaire, il m’avait offert un dîner romantique dans un restaurant chic avec mon épouse. C’était une super idée et on s’est dit qu’on devrait en profiter davantage car il y a des super restos à Paris. Dans notre culture, on est plutôt churrascaria », a expliqué le capitaine parisien.