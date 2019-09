Très apprécié dans le vestiaire madrilène, Keylor Navas va manquer à beaucoup de monde du côté de la capitale espagnole. La preuve, Sergio Ramos a tenu à publier un message sympathique en hommage au nouveau portier du Paris Saint-Germain.

« Bonne chance Keylor, même si tu ne vas pas en avoir besoin. Ta mentalité, ton travail et ta qualité humaine parleront pour toi partout où tu iras. Tu vas nous manquer, frère », a écrit le capitaine merengue.

Mucha suerte, @NavasKeylor, aunque no te va a hacer falta. Tu mentalidad, tu trabajo y tu calidad humana hablan por ti allá donde vas. Se te va a echar de menos, bro.

Good luck, #KeylorNavas. You will be missed, bro.

— Sergio Ramos (@SergioRamos) September 2, 2019