Retraité des terrains depuis 2015, Juan Román Riquelme (41 ans) va enfin avoir son jubilé. Et l’ancien numéro 10 va faire ses adieux dans un stade qu’il connaît bien. En effet, l’Argentin va faire son jubilé dans l’enceinte de son club de cœur : la Bombonera, célèbre stade de Boca Juniors, vainqueur de la dernière Copa Libertadores.

Et forcément ce sera spécial pour celui qui a enchanté les hinchas de Boca d’abord entre 1996 et 2002, puis de 2007 à 2014. « Ça va être formidable de revenir à la Bombonera. Ça fait si longtemps. Je ne sais pas si je suis préparé, parce que c’est quelque chose d’unique. J’ai essayé d’étirer ma carrière le plus longtemps possible pour que mon fils puisse en profiter. Là, ce sera vraiment la dernière fois que je vais pénétrer sur cette pelouse comme footballeur, que je vais marcher dans mon jardin, a expliqué Riquelme en conférence de presse, relayé par Olé. J’espère que les gens apprécieront. »

