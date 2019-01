L’attaquant américain Christian Pulisic, tout juste transféré à Chelsea pour 64 M€, mais qui ne rejoindra le club londonien qu’en juillet prochain, a publié un message à l’attention de ses supporters de Dortmund sur son compte Twitter : « C’est le cœur lourd que j’entre dans mes derniers mois de contrat au sein de notre club de classe mondiale. J’ai l’impression de n’être arrivé qu’hier à Dortmund. Je ne serais pas là où j’en suis aujourd’hui sans le club, qui laisse l’opportunité aux jeunes joueurs de s’exprimer. Cela a été un honneur et un rêve pour moi de porter le maillot jaune et noir en face de la Südtribüne. »

Christian Pulisic poursuit son message en évoquant son avenir : « à l’été 2019, je rejoindrai Chelsea et une nouvelle compétition, la Premier League. C’est un privilège d’avoir signé dans un club aussi légendaire. Mais pour les six prochains mois, je serai à 110% au BVB ! Ne doutez pas de mon engagement tant que le dernier match de la saison n’a pas été joué. Nous sentons tous que c’est notre année et nous sommes déterminés à accomplir les meilleurs résultats dans toutes les compétitions. »