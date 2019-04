Le PSG est champion de France avant même de jouer sa rencontre face à Monaco ce dimanche soir (match à suivre en live sur notre site). C’est le 8e titre de son histoire mais le premier en Ligue 1 pour Gianluigi Buffon. Le gardien italien s’est d’ailleurs fendu d’un message sur les réseaux sociaux.

Il fait sans doute référence à la fin de saison un peu curieuse du club. « Les gens qui ne souffrent pas ne peuvent jamais grandir, ni savoir qui ils sont », a écrit le gardien de but de 41 ans.

Le persone che non soffrono mai non possono crescere né sapere chi sono (James Baldwin).

People who cannot suffer can never grow up, nor discover who they are.#ICICESTPARIS #AllezParis pic.twitter.com/M2v0jqB2lq

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) April 21, 2019