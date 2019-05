Vainqueur de la Coupe de France 2019, le Stade Rennais ira défier le PSG lors du prochain Trophée des Champions à Shenzhen en Chine le 3 août prochain. L’occasion pour le club breton d’arborer son tout nouveau maillot domicile. Préparée par Puma, cette nouvelle tunique sera bien différente de celle de cette saison.

Alors qu’il était essentiellement rouge (avec seulement deux liserés noirs sur les manches), le maillot de Rennes domicile version 2019-20 est cette fois-ci scindé en deux verticalement avec d’un côté du noir et de l’autre du rouge. Les manches restant quant à elles rouges. Doté d’un col rond, ce maillot dispose des traditionnels sponsors du club breton avec le S énorme de Samsic, son principal sponsor maillot.

Alors que les porteront leur nouvelle tunique ce soir face à Lille, le nouveau maillot du #StadeRennais F.C. 2019/2020 est d’ores et déjà en vente dans les boutiques du @RoazhonPark et de la gare de Rennes et sur la boutique en ligne.

https://t.co/WdCE4CMTmo pic.twitter.com/KZYZdfO8Jz

— Stade Rennais F.C. (@staderennais) 24 mai 2019