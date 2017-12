Parmi les vidéos les plus marquantes de l’année 2017 et les plus vues dans l’écosystème Foot Mercato, celle du onze de rêve menant à Kylian Mbappé est bien évidemment tout en haut du panier (886 000 vues sur YT). Remettons-nous dans le contexte. Nous sommes début février 2017 et l’international tricolore n’en est qu’à ses débuts avec l’AS Monaco.

S’il commence à briller avec l’ASM, personne n’ose imaginer qu’il marquera les esprits en L1 et en Ligue des Champions et qu’il signera quelques mois plus tard au PSG en compagnie de Neymar. Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de voir le onze de rêve plein de fraicheur de Kylian Mbappé, voici une session de rattrapage !