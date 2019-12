Le Paris SG a annoncé officiellement ce mercredi la signature d’un partenariat avec le Rwanda. Clare Akamanzi, CEO du Rwanda Development Board, en était ravie. « Marqué par les tragédies du passé, le Rwanda est devenu en 25 ans l’un des pays les plus créatifs et innovants. Nous investissons une partie de nos revenus en tourisme pour développer des collaborations stratégiques comme celle que nous nouons aujourd’hui avec le Paris Saint-Germain car ces synergies ont un effet positif sur la perception du pays dans le monde », a-t-elle expliqué.

Le club de la capitale, lui aussi, peut se frotter les mains. Pour arborer bientôt sur leur maillot la mention Visit Rwanda, comme Arsenal par ailleurs, les Rouge-et-Bleu percevront, selon Le Figaro, un montant oscillant entre 8 et 10 M€ par an. Une somme non négligeable pour les pensionnaires du Parc des Princes, qui multiplient les contrats de sponsoring ces derniers mois pour rester dans les clous du fameux fair-play financier de l’UEFA.