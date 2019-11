Fin de la polémique Joe Gomez-Raheem Sterling ? Lors du match entre Liverpool et Manchester City (3-1), Joe Gomez et Raheem Sterling ont eu une altercation et celle-ci s’est poursuivie lors du rassemblement des Three Lions en début de semaine. Si l’attaquant de City a été écarté pour le match face au Monténégro, il a également présenté ses excuses à son coéquipier en sélection. Le père du joueur de Liverpool, Augustus Gomez, est revenu sur cette affaire et n’en veut pas à Sterling.

« Il ne s’y attendait pas, c’est arrivé. Il s’est entraîné aujourd’hui, il va bien, à part les égratignures sur son visage. Il va vraiment bien. Je lui ai parlé, j’ai parlé à son agent, laissez-le juste être heureux et souriant, a confié Augustus Gomez au Daily Mirror. Les jeunes sont très ambitieux et très désireux de gagner pour leur équipe et c’est ce qui s’est passé. Ce n’est pas la faute de Raheem. Les fans l’agitaient et il s’est énervé à cause de sa frustration. Nous comprenons tous cela. C’est le football, nous sommes des êtres humains. »