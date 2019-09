Ce mardi soir à 21h, Lille affrontera l’Ajax Amsterdam pour le compte de la 1re journée de la phase de poules de la Ligue des Champions (rencontre à suivre sur notre live commenté) Les Dogues qui retrouvent la compétition sept ans après leur dernière participation espèrent en profiter pour s’illustrer. La mission ne sera pas évidente mais Christophe Galtier a prévenu en conférence de presse que son équipe se montrera joueuse.

« On s’appuiera sur notre jeu et on ne changera rien quant à notre manière d’évoluer. On est une équipe jeune avec de la qualité technique, de la percussion. On s’exprimera comme on le fait depuis 14-15 mois, avec l’envie d’aller de l’avant. Il faudra contenir l’Ajax Amsterdam et s’appuyer sur nos atouts pour faire mal quand on devra le faire ! On va devoir courir et souffrir pour faire un résultat. Nous savons le faire puisque c’est comme ça que l’on s’est qualifiés » a expliqué le coach français.

