Nabil Fekir n’est plus un joueur de l’Olympique Lyonnais depuis quelques jours. Le désormais ex-capitaine des Gones a pris la direction du Betis pour relever un nouveau challenge. Mais il a eu une grosse pensée pour son club formateur. Il a d’ailleurs écrit un long message publié sur son compte Twitter.

« C’est une page qui se tourne pour moi et une nouvelle histoire qui s’écrit. C’est avec beaucoup d’émotion que je quitte l’Olympique Lyonnais, le club de la ville dans laquelle je suis né et qui m’a vu grandir ; mon club formateur. Je tenais à remercier l’ensemble des coachs, éducateurs, préparateurs physiques, kinés, personnel soignant, (employés) administratif(s)... Merci particulièrement au président Jean-Michel Aulas qui a su me mettre dans les meilleures dispositions et qui a toujours été là pour moi. Un mot spécial pour mes coéquipiers, mes camarades de jeu, car le football est avant tout un jeu : merci les frérots ! Je vous souhaite le meilleur pour la suite de votre carrière et dans vos vies. J’espère vous retrouver bientôt », a écrit le milieu lyonnais.

