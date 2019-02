Transféré du FC Nantes à Cardiff City il y a quelques semaines, Emiliano Sala a disparu le 21 janvier dernier, avec le pilote de son avion David Ibbotson. Les recherches ont donc été nombreuses et l’avion a finalement été retrouvé dimanche matin au fond de la Manche. Et ce mercredi, la presse anglaise, notamment la BBC, annonçait que le FC Nantes aurait réclamé les 17 millions d’euros du transfert à Cardiff City. Une information sur laquelle est revenu le président du club de Premier League.

Interrogé par L’Equipe ce mercredi soir, Mehmet Dalman a confirmé l’information mais n’a pas souhaité rentrer dans les détails. « La seule chose que je peux dire, car c’est un sujet sensible, c’est que je confirme que ce que vous dites est vrai. Et pour être honnête, je ne veux rien dire de plus en l’état », a d’abord lâché le président de Cardiff City, avant de lâcher que son club allait bien payer le transfert, mais quand ça sera « le bon moment pour le faire ». L’homme d’affaires de 61 ans préfère attendre que les recherches progressent encore, avec notamment la découverte du corps et la récupération de l’avion.