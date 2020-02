Dix-sept apparitions toutes compétitions confondues, un but... On peut difficilement dire que le prêt de Jesé Rodriguez (26 ans) au Sporting CP est une réussite. Interrogé par Record au Portugal, le président des Leões Frederico Varandas a évoqué la situation de l’attaquant, toujours sous contrat avec le Paris SG jusqu’en juin 2021.

« Jesé avait un nuage au-dessus de sa tête, son manque d’investissement et de professionnalisme. Jusqu’à aujourd’hui, si Jesé ne joue pas plus, c’est purement un choix technique de l’entraîneur. (...) On a déjà décidé de leur avenir (avec Yannick Bolasie), mais je ne vais pas le dire ici », a-t-il lancé. Peu de chances donc que le Sporting lève l’option d’achat fixée à 7 M€ par le club de la capitale...