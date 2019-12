Qui est le meilleur joueur de Liga cette saison ? Il peut y avoir plusieurs prétendants, mais s’il y en a un qui a clairement sa place dans le débat, c’est Martin Odegaard. Prêté à la Real Sociedad par le Real Madrid pour deux saisons, le prodige norvégien régale week-end après week-end sur les pelouses espagnoles. Du côté de Madrid, on s’enflamme déjà en pensant à ce qu’il pourra apporter à son retour.

À tel point qu’on envisage déjà de le rapatrier dès l’été prochain plutôt que d’attendre le mois de juin 2021. Et comme l’explique AS, une telle opération coûterait un petit montant aux Merengues. Ils devraient ainsi débourser un total de 4 millions d’euros pour rompre cet accord avec le club basque. Quoi qu’il arrive, c’est le joueur qui décidera de son avenir dès la fin de cette saison. Zinedine Zidane et Florentino Pérez devront donc se montrer convaincants, alors que la Real Sociedad et ses fans prieront pour que leur numéro 21 prolonge l’aventure pour une saison.