Le dossier Christopher Nkunku pourrait enfin se concrétiser. Le transfert du milieu de terrain au RB Leipzig devrait enfin aboutir après dès jours d’attente, alors que tout semblait, ou presque, terminé.

D’après les dernières informations de L’Equipe, le PSG et son homologue allemand sont très proches d’un accord sur les termes du transfert. Celui-ci doit avoisiner les 15 M€ en plus de bonus. Nkunku (21 ans) n’a plus qu’un de contrat avec son club formateur.

