Mercredi prochain, Benfica et le Sporting Portugal vont s’affronter pour le compte de la demi-finale retour de la Coupe du Portugal (victoire 2-1 des Aguias à l’aller). Une rencontre qui sent le souffre et qui sera surtout scrutée par un grand nombre d’émissaires de grands clubs.

Record annonce en effet que la Juventus, MU, Manchester City, le Bayern Munich, le PSG, l’Inter Milan, l’AS Roma, Monaco, Séville, Valence et l’Atlético de Madrid seront tous présents dans les travées du stade José Alvalade XXI. Pour observer qui ? Le quotidien lusitanien nous précise que João Felix (Benfica, clause libératoire fixée à 120 M€) et Bruno Fernandes (Sporting, clause libératoire fixée à 100 M€) seront sans doute les deux joyaux du football portugais les plus suivis.