Il a été l’un des premiers noms à sortir du côté de la shopping-list du PSG. En effet, l’entraîneur allemand aurait coché le nom de Nicolas Pépé après sa formidable saison avec Lille (22 buts en Ligue 1). De plus, le joueur de 24 ans, qui dispose d’un bon de sortie de la part du LOSC avec un prix estimé de 80 M€, ne serait pas insensible à l’option PSG, aussi bien sportivement que pour des raisons familiales.

Mais voilà, selon Le Parisien, le PSG n’est pas allé plus loin qu’un intérêt. Ces derniers jours, les clubs intéressés sont passés à l’action, avec une offre de 90 M€ de l’Inter Milan et de l’Atlético de Madrid. Le PSG n’a lui absolument pas bougé et ne compte pas le faire.

