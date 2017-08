Alors que la presse catalane, Sport en l’occurrence, annonçait un accord entre le Paris SG et le FC Barcelone pour un transfert d’Angel Di Maria (29 ans) aux alentours de 50 M€, As avance une thèse bien différente, même s’il confirme qu’el Fideo était bel et bien partant pour rejoindre Lionel Messi et Javier Mascherano en Catalogne.

D’après le quotidien sportif espagnol, le club de la capitale aurait refusé l’offre des Blaugranas pour l’international albiceleste. Cette proposition s’élevait à 35 M€ selon le journal ibérique. Les Rouge-et-Bleu ont fait savoir à leurs homologues que leur gaucher, sous contrat jusqu’en juin 2019, n’était pas à vendre. Les discussions sont donc closes, pour le moment, l’intermédiaire ayant négocié sur ce dossier étant reparti en Argentine.