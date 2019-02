Le PSG entre en piste dans moins d’une semaine en huitième de finale aller de Ligue des Champions, du côté de Manchester United. En effet, les joueurs de la capitale iront défier une équipe en forme, qui enchaîne les bons résultats depuis plusieurs semaines. Autre difficulté pour le PSG, la blessure de Marco Verratti contre Guingamp le 19 janvier dernier. Ce dernier n’a toujours pas refoulé une pelouse depuis sa blessure.

Et selon L’Equipe, le milieu italien a pu terminer la séance d’entraînement sans douleur jeudi. Mieux, son entourage serait très confiant et annoncerait un retour imminent pour le Gufetto du PSG. Alors à moins de cinq jours d’aller jouer une première partie de son avenir européen, le PSG s’avance confiant et pourrait même le retrouver dans le groupe qui affronte Bordeaux samedi (17h).