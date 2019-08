Si le Barça a peut-être pris une légère avance dans le dossier Neymar et que la Juventus a pointé le bout de son nez, le Real Madrid attend patiemment que la situation évolue pour bouger. Selon Marca, la Casa Blanca se montrerait même confiante dans l’idée de ramener le Brésilien au Santiago Bernabeu.

Le club de la capitale part de deux principes. Le PSG ne veut plus de Neymar et les nombreuses tensions entre les dirigeants français et catalans joueront en sa faveur. Autre facteur, le Barça ne pourrait pas s’aligner sur les prétentions parisiennes et le salaire demandé par le joueur. Ainsi, le Real attendrait que le PSG se tourne vers lui pour se manifester concrètement.

