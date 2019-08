Le Real Madrid fait beaucoup parler de lui cet été, notamment de part le transfert d’Eden Hazard, la rumeur Neymar mais aussi la saison II du retour de Zinédine Zidane en tant qu’entraîneur. Après une saison décevante, les Merengues cherchent à se rattraper et ZZ est au devant des médias, une chose qui ne plaît pas forcément au club esapgnol.

Les dirigeants madrilènes cherchent en effet à protéger leur entraîneur rapporte As. Le Real viserait à réduire l’exposition du Français face aux médias, jugeant que le technicien est trop exposé et que son inconfort et sa tension lors des conférences de presse ne peuvent plus être dissimulés. Zidane n’a pas parlé avant de jouer face à Tottenham, Fenerbahçe, ou encore Salzbourg et cela devrait encore être le cas face à l’AS Rome ce soir.

