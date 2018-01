Au cours d’un long entretien accordé à Record, le président du Sporting CP Bruno de Carvalho a évoqué un possible retour de Cristiano Ronaldo (32 ans) au sein de son club formateur. Et l’homme fort des Leões n’a pas complètement fermé la porte à ce come-back qui ravirait les supporters de l’écurie lisboète.

« C’est toujours un de mes rêves de le voir terminer sa carrière au Sporting. J’ai déjà dit plusieurs fois que nous parlons d’un joueur qui aura une carrière bien longue... Vu la manière dont il prend soin de lui, je ne vois pas pourquoi il ne reviendrait pas. Si je lui posais la question maintenant... Je comprends qu’il me réponde qu’il veuille terminer au Real Madrid. Maintenant, il y a un truc qui me plaît avec Ronaldo, c’est qu’il n’a jamais renié son amour pour le Sporting, qu’il n’a jamais renié son envie de voir le Sporting champion. Alors, on peut rêver. J’ai déjà réussi tellement de choses que les gens pensaient impossibles... On verra », a-t-il indiqué. La balle est dans le camp du quintuple Ballon d’Or, sous contrat avec les Merengues jusqu’en juin 2021.