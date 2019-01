Arrivé l’été dernier à Toulouse après une fin d’expérience compliquée en Chine et plusieurs mois sans jouer, Stéphane Mbia a mis du temps à retrouver la forme et le niveau de la Ligue 1. Cinq petites apparitions plus tard, l’ancien roc défensif de l’OM et du Stade Rennais quitte déjà le club de la Ville Rose.

Le TFC l’a annoncé sur le son site officiel par le biais d’un communiqué. « En accord avec la Direction du TFC, Stéphane M’Bia a décidé de mettre fin à son contrat avec le TFC. Stéphane tient à remercier le TFC de lui avoir permis un retour au sein du championnat français et souhaite au club, à ses dirigeants et à ses supporters une belle deuxième partie de saison. Le TFC salue également Stéphane pour son engagement, son expérience et son professionnalisme et lui souhaite le meilleur dans la poursuite de sa grande carrière. » Reste désormais où l’international camerounais va pouvoir rebondir. Nul doute qu’à 32 ans et avec un CV bien fourni, il ne devrait pas avoir de mal à retrouver un club.