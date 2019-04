Alors que l’Ajax Amsterdam et le FC Barcelone ont respectivement écarté la Juventus et Manchester United hier, les deux derniers billets pour les demi-finales de la Ligue des Champions étaient en jeu ce soir. Liverpool a assuré sa qualification après une nouvelle victoire contre le FC Porto (4-1) après le 2-0 du match aller. Battu 4-3 par Manchester City, Tottenham atteint toutefois le carré final grâce à sa victoire 1-0 du match aller et la règle valorisant les buts à l’extérieur.

Déjà effectué au moment des quarts de finale, le tirage au sort des demi-finales offre un plateau alléchant. Tottenham accueillera l’Ajax Amsterdam au match aller et devra se déplacer à la Johan Cruyff ArenA pour la seconde rencontre. Le FC Barcelone affrontera de son côté Liverpool. Le premier match se déroulera au Camp Nou tandis que le second aura lieu à Anfield Road. Les deux meilleures équipes de ces confrontations atteindront la finale de la Ligue des Champions et tenteront de succéder au Real Madrid.

Les demi-finales :

Matches aller :

Tottenham - Ajax Amsterdam (30 avril ou 1er mai)

FC Barcelone-Liverpool (30 avril ou 1er mai)

Matches retour :

Ajax Amsterdam-Tottenham (7 mai ou 8 mai)

Liverpool-FC Barcelone (7 mai ou 8 mai)