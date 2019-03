Ces dernières années, l’Atlético de Madrid a été très actif sur le marché des transferts, et notamment dans le sens des départs. A l’image de la vente de Lucas Hernandez au Bayern Munich contre un chèque de 80 M€ mercredi, les Colchoneros se sont montrés très actifs en terme de ventes. Le podium est ainsi complété par la vente de Radamel Falcao à Monaco pour 43 M€ en juillet 2013 et par le départ de Jackson Martinez vers le Guangzhou Evergrande pour 42 M€ en février 2016.

Derrière, on retrouve Sergio Agüero, vendu à Manchester City pour 40 M€ à l’été 2011. Diego Costa, parti à Chelsea pour 38 M€ en juillet 2014 et Fernando Torres, qui a rejoint Liverpool à l’été 2007 pour le même montant, devancent eux Arda Turan, qui a signé à Barcelone en juillet 2015 pour 34 M€. Enfin, Cristian Vieri (vendu à la Lazio Rome en 1998 pour 28,4M€), David De Gea (parti à Manchester United en 2011 pour 25 M€) et Théo Hernandez (cédé au Real Madrid pour 24 M€) complètent le top 10.

Le top 10 :

1er : Lucas Hernandez au Bayern Munich (80 M€).

2e : Radamel Falcao à Monaco (43 M€).

3e : Jackson Martinez à Guanghzou Evergrande (42 M€).

4e : Sergio Agüero à Manchester City (40 M€).

5e : Diego Costa à Chelsea (38 M€).

5e : Fernando Torres à Liverpool (38 M€).

7e : Arda Turan à Barcelone (34 M€).

8e : Cristian Vieri à la Lazio Rome (28,4 M€).

9e : David De Gea à Manchester United (25 M€).

10e : Théo Hernandez au Real Madrid (24 M€).