Comme nous vous l’annoncions en exclusivité sur Foot Mercato, Lucas Hernandez va quitter l’Atlético Madrid et rejoindre le FC Bayern Munich. C’est ce que vient d’annoncer le club bavarois. « Lucas Hernandez quittera l’Atlético Madrid pour rejoindre le FC Bayern le 1er juillet 2019 », peut-on lire sur le communiqué fourni par le FCB. Le défenseur, champion du Monde 2018, va donc découvrir à seulement 23 ans un nouveau championnat et une nouvelle grande écurie.

« Je suis très heureux que Lucas Hernandez ait signé, c’est l’un des meilleurs défenseurs au monde et il est champion du monde. Lucas peut jouer à la fois en défense centrale et sur le côté gauche de la défense. En outre, il rentre parfaitement dans notre tradition de joueurs français exceptionnels et il renforcera notre équipe », a avancé Hasan Salihamidžić, le directeur sportif du club allemand en ce mercredi après-midi.

Un contrat de cinq ans

Pour conclure ce transfert, le champion d’Allemagne en titre n’a rien pu faire d’autre que de payer la clause libératoire du défenseur tricolore. Ainsi, l’Atlético Madrid récupère une belle somme de 80 millions d’euros. Les Colchoneros devront donc trouver un remplaçant. Lucas Hernandez, lui, a signé un bail de cinq années (sous contrat jusqu’en juin 2024). Il rejoindra sa nouvelle écurie le 1er juillet 2019 et retrouvera quelques compatriotes.

En effet, Benjamin Pavard va arriver cet été et complétera la colonie de Français composée de Corentin Tolisso et Kingsley Coman, en attendant l’éventuelle prolongation de contrat de Franck Ribéry. Blessé depuis quelques semaines, le natif de Marseille a retrouvé le chemin de l’entraînement il y a quelques jours et n’a plus rien à jouer avec l’équipe de Diego Simeone puisque les Matelassiers sont éliminés en Coupe du Roi, en Ligue des Champions et distancés en Liga.