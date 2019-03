« Oui, je pense qu’en étant champions du monde, le statut des vingt-trois joueurs a changé. On est champions du monde donc je pense que tous les clubs veulent avoir des champions du monde dans leur effectif », nous avait confié Lucas Hernandez en octobre dernier à l’occasion d’un entretien réalisé à Clairefontaine. Le latéral gauche ne pensait pas si bien dire. Les champions du monde sont très courtisés. Et le joueur de l’Atlético de Madrid n’échappe pas à la règle, lui qui nous avait avoué vouloir faire une très longue carrière chez les Colchoneros. « J’espère. C’est mon objectif. Après dans le foot, ça va très vite et on ne sais jamais. Moi, mon objectif est d’essayer de faire une très grande carrière à l’Atlético de Madrid ».

Il avait ajouté ensuite : « Mais on ne sait jamais, il y aura peut-être d’autres offres qui seront plus intéressantes pour ma famille et moi et qui feront qu’on sera obligé de partir. Mais mon principal objectif est de rester à l’Atlético et de grandir encore footballistiquement là-bas ». Mais sa progression devrait se poursuivre loin de la capitale espagnole. Depuis plusieurs semaines, la presse espagnole, comme les médias allemands, expliquent que Lucas Hernandez est proche de s’engager en faveur du Bayern Munich. Le club bavarois va donc faire coup double puisque l’écurie allemand s’est déjà offert Benjamin Pavard (Stuttgart).

Selon des sources proches du club dirigé par Niko Kovac, les pensionnaires de l’Allianz Arena ont déjà bien ficelé ce dossier. Et ce, depuis plusieurs semaines. D’après une source proche des Matelassiers, le Bayern Munich a déjà bouclé le transfert du joueur qui aurait signé un contrat longue durée (4 ou 5 ans). Toujours d’après nos informations, les Allemands ont déjà versé la moitié de l’argent de sa clause libératoire de 80 millions d’euros, soit 40 millions. Les autres 40 millions seront versés cet été. Lucas Hernandez devrait bien être un joueur du Bayern Munich l’an prochain.