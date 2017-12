Lors des deux derniers mercatos estivaux, le record du transfert le plus cher de l’histoire a été battu à deux reprises. En 2016 tout d’abord, Paul Pogba avait rejoint Manchester United en provenance de la Juventus Turin pour 120 millions d’euros, dépassant les 103 millions du transfert de Gareth Bale entre Tottenham et le Real Madrid en 2013. Et il y a quatre mois, Neymar a pulvérisé le record, débarquant au Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone pour 222 millions d’euros. Un transfert historique qui fait du bien à Paul Pogba.

Le milieu central français de 24 ans reconnaît que le transfert de Neymar lui a enlevé de la pression sur ses épaules. « C’est le joueur avec l’étiquette la plus chère désormais », explique-t-il dans Standard Sport. « Comme ça les gens ne pensent pas à moi, ils se moquent de moi. C’est bien. Moi, je pense au football. Je ne pense pas au transfert car ce n’est pas moi. C’était entre les clubs. Le deal de Neymar est spécial pour moi car ça signifie que les journalistes ne regardent plus mon prix. Ils regardent plus mes performances sur le terrain. C’est ce qui compte. Cette saison, il y a moins de pression pour moi. Pour être honnête, je ne suis pas quelqu’un qui observe trop les trucs des journalistes, mais j’entends toujours les mêmes trucs ».