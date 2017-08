Le 20 juillet dernier, Unai Emery avait fait savoir dans une interview donnée au journal L’Equipe que le Paris Saint-Germain avait besoin d’un joueur du Top 5 mondial pour pouvoir rivaliser avec le Bayern Munich, le FC Barcelone et le Real Madrid et gagner la Ligue des Champions. Ses dirigeants l’ont pris aux mots et ont remué ciel et terre pour faire de ce rêve une réalité. Le PSG vient de frapper un énorme coup sur le marché des transferts et sur le monde du football, en parvenant à s’attacher les services de Neymar. Si l’on ignore encore le montage financier pour réaliser ce coup de force, on sait que le club de la capitale a déboursé pas moins de 222 millions d’euros, soit le montant de la clause libératoire de l’attaquant brésilien, pour l’arracher au FC Barcelone. « Le Paris Saint-Germain est très heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Neymar Jr. L’attaquant international brésilien a signé, ce jeudi, un contrat de 5 ans en présence des représentants du Club et du joueur. Neymar Jr est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2022." »

Les rumeurs d’un départ, mais également d’un maintien à Barcelone, ne cessaient d’enfler depuis quelques semaines. Ces derniers jours, tout et son contraire ont été affirmés sur la venue ou non de Neymar au PSG cet été. L’attaquant brésilien souhaitait finalement devenir la figure de proue d’un projet sportif lui permettant de devenir le meilleur joueur du monde. Dans l’ombre de Lionel Messi au Barça, empêtré dans des démêlés judiciaires liés à son transfert de Santos à l’été 2013, l’attaquant de 25 ans souhaitait voir les projecteurs braqués sur lui. Et comme nous vous le révélions il y a quelques jours le Paris Saint-Germain et le clan Neymar avaient maintenu le contact ces dernières semaines. Le vestiaire blaugrana avait bien tenté de retenir l’attaquant brésilien par tous les moyens. Gerard Piqué avait pris tout le monde à contre-pied, en postant une photo de lui en compagnie de Neymar, accompagnée du slogan « Se queda » (« Il reste »). Javier Mascherano, pilier du vestiaire catalan, avait tenté de contenir l’incendie en discutant longuement avec son coéquipier. Mais le feu s’était déjà propagé.

Un salaire pharaonique

Conscient de l’état d’urgence et des doutes qui planaient sur le futur de son crack brésilien, présent lors de la tournée blaugrana aux Etats-Unis, le président du FC Barcelone avait donné une interview à Associated Press, pour tenter de mettre fin aux rumeurs et rappeler que le club catalan n’avait aucunement l’intention de laisser partir le joueur et que le fair-play financier gardait toute écurie multi-millionnaire d’activer la clause libératoire de Neymar. Mais il semble que le club de la capitale ait trouvé la parade à cette menace par le biais d’un montage financier complexe et dont on ignore encore les termes exacts. Titulaire lors des trois rencontres amicales de pré-saison avec le FC Barcelone, Neymar avait fait étale de toute sa classe (3 buts, 2 passes décisives) et l’on se demandait déjà si la joie exprimée sur le terrain n’était pas le signe que Barcelone serait la destination finale du Brésilien.

Mais il n’en sera rien. Après une partie de "Où est Charlie ?" dans les aéroports du monde entier, Neymar a finalement posé le pied dans la capitale catalane. Mercredi dernier, tout s’est éclairé. Le joueur s’est présenté à l’entraînement, où il a fait ses adieux à ses coéquipiers, avant que son compère argentin, Lionel Messi, ne poste un message d’adieu au joueur, sur Instagram, ne laissant plus aucune place au doute. Après qu’une rencontre ait eu lieu entre le père et agent du joueur et Antero Henrique, nouveau directeur sportif du PSG, il semble que le clan Neymar ait été convaincu. D’après la plupart médias, Neymar, qui vient renforcer le contingent brésilien, déjà bien fourni, du Paris Saint-Germain (Thiago Silva, Marquinhos, Dani Alves et Lucas), empocherait le joli salaire de 30 millions d’euros par an dans la capitale. En quatre ans passés du côté de Barcelone, Neymar a disputé 188 matches et inscrit 105 buts toutes compétitions confondues. Il a également porté le maillot de la sélection auriverde à 77 reprises, inscrivant 52 buts. Il ne fait plus aucun doute que Paris rêve plus grand.