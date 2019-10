Étonnant troisième de Premier League après 9 journées, Leicester vit un début de saison de rêve. Et les Foxes ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Après avoir vendu Harry Maguire pour 87 M€ à Manchester United, l’été dernier, Brendan Rodgers veut profiter de cette manne financière.

Selon The Telegraph, les pensionnaires du King Power Stadium visent plusieurs éléments pour se renforcer et ainsi se mêler à la course à l’Europe sur la durée. Ainsi, un joueur comme James Tarkowski de Burnley est cité par le média britannique comme un renfort potentiel. Le champion d’Angleterre 2016 sera aussi attentif aux bonnes affaires dans le secteur offensif. Une chose est sûre, Leicester ne sera pas inactif durant ce mercato hivernal.