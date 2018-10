Opposé à West Ham ce samedi après-midi au King Power Stadium, Leicester a été accroché (1-1). Suite à l’ouverture du score de Balbuena pour les visiteurs, Ndidi a offert un point aux Foxes en fin de partie (89e). Mais l’après-rencontre a été marquée par un accident impressionnant en dehors du stade. Aux abords de celui-ci, un hélicoptère s’est en effet crashé quelques minutes après le coup de sifflet final.

Même si les personnes présentes n’ont pas encore été identifiées, les médias anglais expliquent que cet hélicoptère transportaient des dirigeants des Foxes. Il faut savoir que les supporters des Foxes ont pris l’habitude de voir le président du club Vichai Srivaddhanaprabha venir aux matches de Leicester à domicile en hélicoptère. Souvent, l’hélicoptère vient chercher le président de Leicester directement sur la pelouse et repart du King Power Stadium quelques minutes après le coup de sifflet final comme ce soir. Selon plusieurs sources concordantes dont celles de la BBC, Vichai Srivaddhanaprabha se trouvait à bord de l’appareil. Aucune communication officielle ne devrait avoir lieu ce soir.

The Leicester City chairmans helicopter has just crashed outside the King Power Stadium ! :o - pic.twitter.com/bXX4CbwGFv

— Liam Edwards (@Ed_7991) 27 octobre 2018