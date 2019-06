À deux jours de la demi-finale de l’Euro face à l’Espagne, Marcus Thuram et Dayot Upamecano étaient présents en conférence de presse. Taulier de l’équipe de France U21, Dayot Upamecano a formé avec Ibrahima Konaté l’une des plus jeunes et solides charnières de Bundesliga, du côté de Leipzig cette saison.

Malgré une blessure qui l’a éloigné des terrains de fin janvier à début mai, le natif d’Evreux est revenu à temps pour disputer l’Euro Espoirs en Italie et à Saint-Marin. À 20 ans, il jouit d’une grosse cote sur le marché des transferts. Et alors que les plus grosses écuries, dont Arsenal, scrutent ses performances, le joueur a donné un indice sur son mercato estival. « Je pense que je vais rester à Leipzig la saison prochaine, » a-t-il déclaré cet après-midi, devant la presse. Un départ cet été de celui qui est sous contrat au RB jusqu’en 2021 semble donc peu probable.

