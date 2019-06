Arrivé de Salzbourg à l’hiver 2015, Dayot Upamecano a coûté 10 millions d’euros au RB Leipzig. Une somme pour un joueur de 16 ans. Mais depuis, sa valeur marchande a triplé. Alors qu’il reste deux années de contrat au défenseur l’international Espoirs, plusieurs formations se sont penchées sur son cas. Bien qu’il n’ait disputé que trois matches depuis janvier, en raison d’une blessure au genou, Dayot Upamecano voit sa cote grimper à l’approche de l’ouverture du mercato.

Ces derniers jours, l’intérêt d’Arsenal s’est répandu comme une traînée de poudre. Mais en Allemagne, on considère que la non-participation des Gunners à la prochaine édition de la Ligue des champions rendra quasiment impossible le transfert du Français vers Londres. Et pourtant, si une équipe souhaite recruter Upamecano, et donc payer sa clause, elle ne devrait pas attendre. Si la clause du joueur de Leipzig s’élève à 100 millions d’euros, Bild révèle qu’Upamecano coûterait 20 millions d’euros de moins cet été - un an avant sa dernière année de contrat - soit 80 millions d’euros.