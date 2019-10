L’Olympique Lyonnais, qui restait sur sept matches sans victoire toutes compétitions confondues, vient de s’imposer contre le RB Leipzig en Ligue des Champions (2-0). Interrogé après la rencontre, Léo Dubois a livré ses premières impressions au micro de RMC Sport : « je suis heureux parce qu’on mérite la victoire. On essaye de travailler tous les jours mais on a vécu une passe difficile. On fait tout pour enrayer cette phase-là et aujourd’hui, on a gagné donc c’est bien. »

« C’était important de réunir tout le monde. Et ce soir, ça s’est vu sur le terrain aussi, il y avait beaucoup de communication. (...) On est contents, on a gagné en ne prenant pas de buts. Maintenant, on a un match important dimanche (le derby face à l’AS Saint-Etienne, ndlr). Ce n’est pas fini, j’espère que c’est le début d’une nouvelle aventure », a également lâché l’ancien latéral du FC Nantes.

