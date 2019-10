Sur une série de sept matches sans victoire toutes compétitions confondues (3 défaites, 4 nuls), l’Olympique Lyonnais se rendait ce mercredi soir en Allemagne pour y défier le RB Leipzig, dans le cadre de la 2e journée de la phase de poules de Ligue des Champions. Les Gones voulaient donc sortir la tête de l’eau tout en gagnant leur premier match de la saison en C1 après leur nul face au Zenit (1-1). Mais il fallait battre le RBL, qui restait sur un revers face à Schalke 04 (1-3), son premier de la saison ! Et après une frappe de Werner (5e), l’OL ouvrait le score grâce à Depay, qui profitait d’une récupération d’Aouar (11e, 0-1).

Surpris par ce but lyonnais, les locaux tentaient de répondre mais Werner (23e, 33e) ou encore Mukiele (31e) ne trouvaient pas le chemin des filets. Côté lyonnais, Depay, après une frappe croisée à côté (32e), doublait la mise mais le but était refusé pour un hors-jeu (41e). Après la pause, et une tentative de Dubois (48e), les joueurs de Julian Nagelsmann cherchaient toujours à égaliser mais n’y arrivaient pas malgré quelques tentatives (51e, 53e, 61e). Alors que de son côté, l’OL doublait la mise grâce à Terrier. Auteur d’un coup de tête non cadré (56e) auparavant, l’ancien Lillois dribblait le portier adverse pour mettre son équipe à l’abri (65e, 0-2). Dos au mur, le RB Leipzig ne trouvait jamais la faille ensuite. L’OL s’imposait donc 2-0 en Allemagne !

