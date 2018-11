Toujours réputé, le trophée de meilleur joueur africain de l’année décerné par la BBC vient de dévoiler les 5 nommés pour cette année 2018. Il s’agit de Medhi Benatia (Maroc), Kalidou Koulibaly (Sénégal), Sadio Mane (Sénégal), Thomas Partey (Ghana) et Mohamed Salah (Egypte).

C’est le joueur de Liverpool qui avait obtenu le trophée la saison dernière et il part comme favori à sa propre succession, lui qui porte son équipe nationale et a atteint la finale de la Ligue des Champions en mai dernier. Son coéquipier chez les Reds, Sadio Mané, aura aussi son mot à dire. Le verdict sera rendu le 14 décembre prochain.

