Manchester City a débuté sa préparation en Chine à l’occasion de la Premier League Asia Trophy. Une compétition amicale qui mettait aux prises West Ham, Wolverhampton, Newcastle et donc les Cityzens. Battus en finale par les Wolves (0-0/3-2 aux tirs au but), les joueurs de Pep Guardiola se sont surtout distingué en dehors des terrains. Les supporters chinois ont été déçus par l’attitude des joueurs comme le rapporte le site Xinhuanet Jugés arrogants, les Mancuniens n’ont pas vraiment calculé les fans contrairement aux joueurs des autres équipes engagées dans la compétition.

Le média chinois explique que : « il y a eu un contraste énorme entre le comportement de Manchester City et celui des autres équipes du tournoi. Pour Wolverhampton, rencontrer les supporters était un élément important de cette tournée. Les membres de l’équipe ont ainsi eu une belle proximité avec les fans. Les deux autres équipes du tournoi, Newcastle United et West Ham United, ont envoyé certaines de leurs stars participer à un tournoi de football pour les moins de 12 ans à Nanjing. » En revanche le bilan est moins reluisant pour Manchester City qui n’a pas envoyé son directeur de la communication et ne s’est contenté de séances de dédicaces auprès de supporters disposant d’un billet VIP payant. Une mauvaise pub pour Manchester City.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10