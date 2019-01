Comme chaque année, le mercato hivernal va permettre aux différents clubs d’ajuster leur effectif. Si celui-ci a déjà débuté dans certains pays comme l’Algérie, le Maroc, la Tunisie ou encore l’Ouzbékistan, il s’apprête à ouvrir ses portes dans d’autres fédérations. En France, il ouvre le 1er janvier et sera effectif jusqu’au 31 janvier à 23h59. La situation est identique en Belgique, en Allemagne et au Portugal. Le football anglais pourra faire fonctionner les billets du 1er janvier au 31 janvier mais jusqu’à 18h.

Le mercato chinois débute également le 1er janvier et s’achèvera le 28 février. En Espagne, le mercato débutera le lendemain soit le 2 janvier. Il sera ouvert jusqu’au 31 janvier à 23h59. Le mercato italien a subi un léger lifting. Désormais, ses dates sont fixées du 3 janvier au 31 janvier à 20h. Aux Pays-Bas le mercato débute le même jour qu’en Italie mais se finit le 31 janvier 23h59. Mercato de pré-saison au Brésil, il débuter le 10 janvier et se terminera le 3 avril. Enfin, le marché des transferts ouvrira ses portes le 23 janvier en Russie et se terminera le 22 février.