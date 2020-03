Depuis son départ de Manchester City à l’été 2018, Yaya Touré (36 ans) a du mal à trouver une aventure intéressante pour terminer sa carrière. Malgré des piges du côté de l’Olympiakos et de la formation chinoise du QD Huanghai, le milieu de terrain ivoirien n’arrive pas à poser ses valises plus de six mois. Récemment, il était tout proche de s’engager au cours des derniers jours avec la formation brésilienne de Botafogo , mais le dossier n’a finalement pas été finalisé.

Le média Globo Esporte est revenu sur l’évolution des négociations au cours des dernières semaines. Botafogo qui a récemment recruté le Japonais Keisuke Honda (33 ans) a été approché par le représentant du joueur et a refusé d’aller plus loin dans un premier temps. Cependant, face aux demandes des supporters sur les réseaux sociaux, l’équipe brésilien a fini par faire volte-face et les négociations ont vraiment débuté. Elles n’ont pas abouti pour des raisons familiales, mais aussi par ce que le délai était serré pour finaliser le transfert. Le joueur et Botafogo ne sont pas fermés à retenter les négociations dans les prochains mois.