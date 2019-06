Alors que la direction de Manchester United est prête à aligner les zéros pour conserver Paul Pogba (une proposition de 29 M€ de salaire annuel est évoquée), qui est ardemment suivi par le Real Madrid, les supporters du club ne sont pas sur la même longueur d’onde. Dans un sondage réalisé par The Sun, 73 % des fans de MU souhaitent un départ du Tricolore.

Ce manque de soutien en Angleterre pourrait pousser un peu plus le Français vers la sortie, sachant toutefois que les supporters du Real Madrid ne sont pas plus convaincus par son profil, comme en témoigne le sondage réalisé par As en mai, dans lequel les fans des Merengues plaçaient Pogba en dernière position dans la liste des meilleurs transferts à réaliser (derrière Hazard, Jović, Eriksen, Neymar et Ndombélé).

