Pour ce retour du Grand Show des réseaux sociaux après le mercato, nous vous proposons Kylian Mbappé, Layvin Kurzawa et Florian Thauvin qui s’amusent se chambrent sur FIFA, Gomis bien habillé avec un nouveau costard, David Luiz et Tiémoué Bakayoko qui se chambrent, Alves et Neymar qui dansent, Mourinho gardien de but, Lucas en Super Mario ou encore Di Maria adroit au basket.

Il y aura également Ribéry devenu chauve, la nouvelle copine de Meunier, Aubameyang sur coup-franc, les larmes de Zidane dimanche dans l’émission Téléfoot, Mbappé présenté au Paris Saint-Germain, les jumeaux Emre Can et Sami Khedira en sélection allemande, Walker qui défend Alli après son doigt d’honneur, le nouveau tapis de Mendy offert par Bernando Silva, le chambrage du Portugal après le match en Hongrie et la pub géniale de Lemar.