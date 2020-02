Qui du Real Madrid ou du FC Barcelone débutera le Clasico de dimanche prochain, à Santiago Bernabeu, en position de leader ? Après la victoire du FC Barcelone sur sa pelouse face à Eibar, un peu plus tôt dans la journée, le Real Madrid est second, deux points derrière son rival, et n’a d’autre choix que de l’emporter à Valence, face à Levante, pour reprendre les rênes de La Liga, lors de cette 25e journée. Les hommes de Zidane s’étaient fait surprendre le week-end dernier, par Virgo (2-2). Treizièmes, les Granotes restent quant à eux sur 5 défaites lors de leurs 6 derniers matches de championnat.

Pour ce match, Zinedine Zidane se prive de Gareth Bale, Rodrygo, Nacho et Jovic et opte pour un 4-4-2 en losange avec son solide milieu Modric, Casemiro, Kroos et Isco en 10. Derrière, Marcelo est préféré à Mendy sur le côté gauche, alors que devant Eden Hazard tentera de rebooster un Karim Benzema qui n’a inscrit que deux buts lors de ses onze derniers matches. En face, Paco Lopez fait lui aussi confiance à un 4-4-2, ressemblant à celui qui a battu Leganés, il y a deux journées. À la différence que José Morales remplace Ruben Rochina, blessé. Ruben Vezo est également forfait de dernière minute, remplacé par Bruno en défense centrale. Devant, prêté par le Real Madrid, Borja Mayoral tentera de combiner avec Roger Marti (15 buts à eux deux).

Les compositions d’équipes :

Levante : Aitor Fernandez - Miramon, Bruno, Postigo, Toño - Bardhi, Campaña, Vukcevic, Morales - Borja Mayoral, Roger Marti

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Casemiro - Modric, Kroos, Isco - Benzema, Hazard