Comme tous les mercredis soirs, la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel était réunie. Expulsé lors du match de Coupe de la Ligue BKT face à l’En Avant de Guingamp, William Vainqueur connaît désormais sa suspension. Le milieu de l’AS Monaco a écopé de trois matches de suspension dont un avec sursis pour son tacle sur Marcus Thuram.

Yann M’Vila (AS Saint-Etienne), Fabio (FC Nantes) et Pierre Lees-Melou (OGC Nice) ont quant à eux hérité d’un match ferme. En ce qui concerne la Ligue 2, la Commission de Discpiline n’a pas été tendre avec Ousmane Cissokho (US Orléans), qui manquera cinq matches, ou encore Cyriaque Rivieyran (Chamois Niortais FC), absent pour trois rencontres.