En ouverture de la 33e journée de Liga, Alavés (8e, 45 points) recevait le Real Valladolid (18e, 31 unités) à l’Estadio Mendizorrotza. Sur une série de quatre matches sans victoires, l’équipe d’Abelardo Fernández devait absolument se reprendre pour rester dans la course à l’Europe, tandis qu’en face les hommes de Sergio González voulaient sortir de la zone rouge.

Et la bonne opération est ce soir à mettre à l’actif du mal classé ! Si le Deportivo Alavés avait pris deux longueurs d’avance, grâce à John Guidetti (1-0, 4e) et Jony (2-0, 24e), le Real Valladolid a renversé la situation, en réduisant le score par Joaquin Fernandez en fin de première mi-temps (2-1, 38e) avant qu’Enes Unal n’égalise sur penalty dans le deuxième acte (2-2, 76e). Un match nul qui permet à Valladolid de sortir provisoirement de la zone rouge et empêche Alavés de retrouver une place européenne.