La Liga effectuait son grand retour ce week-end ! Et pour clôturer cette 1ère journée, l’Atlético de Madrid accueillait ce dimanche soir Getafe au Wanda Metropolitano. Et avec ses recrues Trippier, Renan Lodi ou encore João Félix dans le XI de départ, la formation madrilène a débuté sa saison par une victoire sur la plus petite des marges (1-0). À la 23e minute, Morata a ouvert le score de la tête sur un bon centre de l’ancien latéral droit de Tottenham.

Derrière, Molina a été expulsé chez les Azulones (38e), tandis que Renan Lodi a lui aussi laissé ses coéquipiers à dix avant la pause pour deux cartons jaunes (42e). En deuxième période, Morata est passé à côté du doublé en ratant son penalty (56e). Les Colchoneros se sont donc imposés 1-0 mais ont tremblé jusqu’au bout avec notamment une frappe d’Angel sur la barre transversale (86e).

