L’étonnante analyse de Rodrigo De Paul sur la saison de l’Atlético de Madrid

La saison 2023/2024 arrive bientôt à son terme, il est temps de faire le bilan. Du côté de l’Atletico de Madrid, Rodrigo De Paul estime que son équipe a fait le travail. Pour rappel, les Colchoneros sont tombés en quart de finale de Ligue des Champions contre l’Inter Milan, et en demi-finale de la Coupe du Roi. De plus, ils sont quatrièmes de Liga et ne sont pas certains de disputer la prochaine édition de la C1.

«D’une manière générale, je pense que l’Atlético a réalisé une excellente saison en atteignant les demi-finales de la Coupe du Roi, les quarts de finale de la Ligue des Champions et en se qualifiant pour la Coupe du monde des clubs. Mais nous n’avons pas réussi à décrocher la qualification pour les demi-finales. Nous espérons terminer la saison en nous qualifiant pour la Ligue des Champions», a commenté l’Argentin de 29 ans à Marca. Une analyse juste ?