On dispute la 34e journée de Liga, aujourd’hui et demain. Après la victoire de l’Atlético face à Valence (3-2) et avant la rencontre opposant Levante au Betis (2-0, en cours), deux matches avaient lieu à partir de 20h30, sur les pelouses espagnoles.

À Barcelone, l’Espanyol accueillait le Celta de Vigo. Avec l’Europe toujours en point de mire, les Pericos s’en remettaient à leur attaquant chinois Wu Lei pour ouvrir le score (1-0, 33e). Dans le deuxième acte, toujours aussi dépendant de Iago Aspas, le Celta profitait d’une passe de l’international espagnol pour son compère d’attaque Maxi Gomez, afin de recoller au score (1-1, 72e). Un match nul qui ne fait les affaires de personne. Vigo reste à deux points de la zone rouge, alors que l’Espanyol est désormais à six longueurs de l’Europe. Dans le même temps, Bilbao se déplaçait à Leganés avec l’ambition de conforter sa 7e place, qualificative pour la prochaine édition de la Ligue Europa. Dans ce match pauvre en buts, c’est le malheureus Youssef En Nesyri qui trompait son propre gardien de la tête sur un corner en fin de premier acte (0-1, 43e) et offrait un succès précieux aux Leones.