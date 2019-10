Pour le dernier match de la 11e journée de Liga, Getafe (13e, 13 points) accueillait ce jeudi soir Grenade (3e, 20 points) au Coliseum Alfonso Perez. En cas de victoire, les locaux pouvaient passer dans la première partie de tableau. Mais de leur côté, les hommes de Diego Martínez pouvaient reprendre la première place, actuellement occupée par le FC Barcelone.

Devant leur public, les Azulones débloquaient la situation à la 35e minute grâce à Angel, buteur sur un service de Cucurella (1-0). Avant la pause, Arambarri doublait la mise de la tête sur un corner tiré par Jason (41e, 2-0). Le but de Puertas après la pause ne changeait rien (74e, 2-1), d’autant plus que Timor y allait de son but derrière (88e, 3-1). Getafe s’imposait 3-1 et prenait la 9e place. Grenade ratait pour sa part la place de leader.