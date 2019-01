Belle affiche de Liga cet après-midi, avec l’Athletic qui accueillait Séville à San Mamés. Les Basques, sur une bonne dynamique après un début de saison catastrophique, avaient en face d’eux un adversaire qui voulait continuer de côtoyer les sommets du championnat ibérique. Et les locaux l’ont emporté 2-0 avec un festival d’Iñaki Williams.

C’est lui qui a ouvert le score, d’un superbe but ; une frappe de l’extérieur de la surface dans la lucarne opposée adverse (1-0, 23e). Il n’avait pas marqué depuis deux ans devant son public ! Et il n’allait plus en rester là, puisque sur une superbe action individuelle, le joueur formé au club allait signer son doublé (2-0, 85e). L’Athletic remonte à la 16e position, Séville reste 3e.