Lanterne rouge de Liga (10 pts), l’Espanyol Barcelone vit une saison très compliquée. Arrivé en octobre dernier pour redresser la barre Pablo Machín semble dans l’impasse avec cette équipe. Et selon la Cadena Ser, le coach espagnol pourrait être démis de ses fonctions pendant cette trêve hivernale.

Et les dirigeants catalans ont déjà un nom en tête pour lui succéder. D’après le média local, Jorge Sampaoli aurait été contacté par les Pericos pour sauver le club de la relégation. Après son départ du club brésilien de Santos, l’Argentin est libre de tout contrat et serait tenté par un retour en Espagne après avoir dirigé le Séville FC entre 2016 et 2017.